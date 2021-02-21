Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо о поражении от Вест Хэма: Парни яростно бились, но "лишь" бились
Наставник "шпор" подвел итоги поражения от "молотобойцев"
Faisal HQ
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал
"Конечно, мне грустно. Чувствую, результат должен был быть иным, особенно учитывая нашу игру во втором тайме. У меня дежавю в некоторой степени. Их защита сыграла блистательно, их центральные защитники сделали этот матч очень тяжелым для нас.
Мы начали игру с ошибки, а потом снова ошиблись в начале второго тайма. Но во втором тайме команда пробовала все возможное для того, чтобы добиться успеха. У нас были моменты, мы попадали в штангу, делали отличные навесы. Мы били из отличных позиций, так что должны были забить больше голов. Думаю, люди, видевшие матч, поняли природу пропущенных нами голов. Я уже долгое время говорю на эту тему, и, пожалуй, не всегда есть смысл зацикливаться на этом.
Парни бились, и я не хочу их критиковать, а хочу отметить их дух. Они бились, бились яростно, но "лишь" бились. Мы старались играть, но не повезло. Перед матчем я не смотрел в таблицу, я был сосредоточен на игре. Целью была победа, и уже после победы ты смотришь в таблицу. Сейчас очень сложно думать о топ-4, первые четыре, пять команд набирают очки. Нам будет очень, очень сложно.
Лига Европы – отличный способ попасть в Лигу чемпионов, а заодно и трофей. Парни бьются, а когда команда бьется, есть вера в то, что случится что-то хорошее", – рассказал португалец.
Популярное сейчас
- Favbet-лига. Ингулец 2:2 Ворскла, закономерно, но с душком
- Гвардиола: Летом Ман Сити покинут ряд игроков
- Десна подтвердила трансфер Сухоцкого, Очигава нашел новый клуб. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Денисов: Ярмоленко отказался от переезда в Майами ради возможности сыграть на Евро
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное