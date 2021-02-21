Моуриньо о поражении от Вест Хэма: Парни яростно бились, но "лишь" бились

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от "Вест Хэма" в матче 25-го тура АПЛ.

"Конечно, мне грустно. Чувствую, результат должен был быть иным, особенно учитывая нашу игру во втором тайме. У меня дежавю в некоторой степени. Их защита сыграла блистательно, их центральные защитники сделали этот матч очень тяжелым для нас.

Мы начали игру с ошибки, а потом снова ошиблись в начале второго тайма. Но во втором тайме команда пробовала все возможное для того, чтобы добиться успеха. У нас были моменты, мы попадали в штангу, делали отличные навесы. Мы били из отличных позиций, так что должны были забить больше голов. Думаю, люди, видевшие матч, поняли природу пропущенных нами голов. Я уже долгое время говорю на эту тему, и, пожалуй, не всегда есть смысл зацикливаться на этом.