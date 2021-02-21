  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуриньо о поражении от Вест Хэма: Парни яростно бились, но "лишь" бились
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо о поражении от Вест Хэма: Парни яростно бились, но "лишь" бились

Англия
(1 голосов)

Наставник "шпор" подвел итоги поражения от "молотобойцев"

Моуриньо о поражении от Вест Хэма: Парни яростно бились, но "лишь" бились

Faisal HQ

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от "Вест Хэма" в матче 25-го тура АПЛ.

"Конечно, мне грустно. Чувствую, результат должен был быть иным, особенно учитывая нашу игру во втором тайме. У меня дежавю в некоторой степени. Их защита сыграла блистательно, их центральные защитники сделали этот матч очень тяжелым для нас.

Мы начали игру с ошибки, а потом снова ошиблись в начале второго тайма. Но во втором тайме команда пробовала все возможное для того, чтобы добиться успеха. У нас были моменты, мы попадали в штангу, делали отличные навесы. Мы били из отличных позиций, так что должны были забить больше голов. Думаю, люди, видевшие матч, поняли природу пропущенных нами голов. Я уже долгое время говорю на эту тему, и, пожалуй, не всегда есть смысл зацикливаться на этом.

Читайте такжеМоуриньо показал худший показатель по очках в карьере за 50 матчей с Тоттенхэмом

Парни бились, и я не хочу их критиковать, а хочу отметить их дух. Они бились, бились яростно, но "лишь" бились. Мы старались играть, но не повезло. Перед матчем я не смотрел в таблицу, я был сосредоточен на игре. Целью была победа, и уже после победы ты смотришь в таблицу. Сейчас очень сложно думать о топ-4, первые четыре, пять команд набирают очки. Нам будет очень, очень сложно.

Лига Европы – отличный способ попасть в Лигу чемпионов, а заодно и трофей. Парни бьются, а когда команда бьется, есть вера в то, что случится что-то хорошее", – рассказал португалец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Primeval (Одесса)
21.02.2021 в 17:44
Какое хорошее оправдание, уже который раз, мы начали с ошибки, и потом ошиблись. А может ты не тренер, а ошибка? Слишком много трындел, пока был экспертом, что там неправильно, то неправильно. А сам что в итоге?
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...