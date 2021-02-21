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Арсенал - Манчестер Сити 0:1. Жертвы и мучители

Англия
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Ожидалось большего от центрального матча в 25-м туре АПЛ, а получилась очень скромная победа фаворита

Арсенал - Манчестер Сити 0:1. Жертвы и мучители

Фото - skysports.com

UA-Футбол
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Команда Артеты показала всю свою беспомощность и безальтернативность. В этом сезоне "канонирам" точно ничего хорошего не светит. Не играет "Арсенал", а мучается, словно забыл как получать удовольствие от игры в футбол. "Ман Сити" быстро забил гол, затем повязал соперника по рукам и ногам, наблюдая за слабыми потугами лондонцев в атаках.

В любой момент гости могли добавить, сделать счет крупным или полностью уничтожить хозяев. Но Гвардиола сжалился над своим бывшим помощником и не стал унижать Артету и его кризисную команду. Поэтому и матч получился невзрачный, довольно серый и не особо интересный для болельщиков. Дежурная победа "горожан" на пути к титулу, а также удалось сохранить силы на матч в среду в Лиге Чемпионов.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

АПЛ. 25-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Арсенал Лондон - Манчестер Сити 0:1

Голы: Стерлинг 2

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 16. Холдинг, 6. Мари, 25. Эль-Нени, 7. Сака, 11. Эдегор, 34. Джака, 14. Обамеянг, 19. Пепе.

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 3. Диаш, 5. Стоунз, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 11. Зинченко, 17. де Брюйне, 20. Силва, 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 26. Марез.

Предупреждения: Джака 53, Беллерин 87 - Силва 51, Канселу 64

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
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