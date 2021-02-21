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Вест Хэм - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча
В лондонском дерби "молотобойцы" взяли верх
В рамках 25-го тура АПЛ "Вест Хэм" принимал "Тоттенхэм". Хозяева забили два гола в начале каждого из таймов, в то время как гости смогли отквитать лишь один мяч. Интересно, что по статистике ударов было 4:20 в пользу "шпор". В итоге подопечные Дэвида Мойеса одержали победу и вернулись в зону Лиги Чемпионов.
"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 2:1
Голы: Антонио 5, Лингард 47 - Лукас 64
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Источник:Сетанта
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