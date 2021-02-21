Вест Хэм - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 25-го тура АПЛ "Вест Хэм" принимал "Тоттенхэм". Хозяева забили два гола в начале каждого из таймов, в то время как гости смогли отквитать лишь один мяч. Интересно, что по статистике ударов было 4:20 в пользу "шпор". В итоге подопечные Дэвида Мойеса одержали победу и вернулись в зону Лиги Чемпионов.

"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Антонио 5, Лингард 47 - Лукас 64