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Вест Хэм - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

В лондонском дерби "молотобойцы" взяли верх

Вест Хэм - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча

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В рамках 25-го тура АПЛ "Вест Хэм" принимал "Тоттенхэм". Хозяева забили два гола в начале каждого из таймов, в то время как гости смогли отквитать лишь один мяч. Интересно, что по статистике ударов было 4:20 в пользу "шпор". В итоге подопечные Дэвида Мойеса одержали победу и вернулись в зону Лиги Чемпионов.

"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Антонио 5, Лингард 47 - Лукас 64

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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