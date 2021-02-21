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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:1. Возвращение на вторую строчку АПЛ

Англия
(1 голосов)

Достаточно сложная победа подопечных Оле Сульшера

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:1. Возвращение на вторую строчку АПЛ

Twitter Statman Dave

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 25-й тур

"Олд Траффорд" Манчестер

За первые 25 туров в этом сезоне АПЛ "Манчестер Юнайтед" забил 53 гола. Последний раз они забивали больше в кампании 2012-2013 гг, когда побеждали в чемпионате Англии. Однако очков сейчас на 13 меньше. А вот пропустили почти так же: 32 сейчас – 31 в сезоне 12/13.

Еще больше ухудшить статистику разницы голов могли уже на четвертой минуте. Жоелинтон принял мяч в штрафной хозяев и пробил под перекладину. Давид де Хеа вступил в игру, переведя в прыжке круглый снаряд на угловой. Ответили "маникунианцы" на 30-й минуте, и момент реализовали, в отличие от соперников. Маркус Рашфорд получил длинную передачу от Гарри Магуайра, пробросил в "домик" оппоненту, а затем еще раз повторил это действие, пробив по воротам в левый нижний угол. 40-й гол для нападающего с начала прошлого сезона во всех соревнованиях. Из футболистов АПЛ забивали больше только Стерлинг (44), Кейн (45) и Салах (47).

Потом пришло время звездной двухминутки Аллана Сен-Максимена. После удара от француза де Хеа снова в прекрасном прыжке перевел мяч на угловой, а затем после розыгрыша этого же стандарта нападающий “Ньюкасла” забил, расстреляв ворота испанца из пределов штрафной.

Голевое продолжение встречи во втором тайме начал Дэниел Джеймс. Бруно Фернандеш в падении направил передачу от Матича между ног сопернику, а английский вингер принял мяч и сразу же прошил голкипера ударом в ближний угол ворот. Отметим, что для португальца этот ассист стал 10-м в АПЛ, что позволило ему присоединиться к двойке футболистов, которые в этом сезоне записали в свой актив 10+10 в Топ-5 чемпионатах: Гарри Кейна и Томаса Мюллера.

Окончательный счет в матче установил тот же Фернандеш ударом с пенальти, который заработал Маркус Рашфорд. Для полузащитника этот реализованный приговор стал 11-м с момента его трансфера в "Ман Юнайтед" - больше, чем в любой команды в АПЛ.

До окончания матча "Ньюкасл" так и не смог огрызнуться, а вот "маникунианцы" имели шанс увеличить счет. Дважды пробивал Гарри Магуайр, но однажды перевел удар в створ на угловой голкипер, а вторая попытка вышла неудачной. Также отметим дебют за "красных" дьяволов 17-летнего Шола Шортайра, который появился под занавес матча.

После этой победы подопечные Оле Сульшера возвращают себе вторую позицию в АПЛ, сдвинув "Лестер" на третью строчку. А вот у "Ньюкасла" дела идут плохо: из зоны вылета громко им дышит в спину "Фулхэм", который одолел "Шеффилд" и приблизился на расстояние до трех очков от "сорок".

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 3:1

Голы: Рашфорд 30, Джеймс 57, Фернандеш 75 - Сен-Максимен 36

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван Биссака, Линделоф, Магуайр, Шоу - Фред, Матич - Джеймс (Мата 88), Фернандеш, Рашфорд (Шортайр 89) - Марсьяль (Гринвуд 70)

"Ньюкасл": Дарлоу - Крафт, Ласселс, Кларк, Льюис - Виллок, Хейден, Шелви - Альмирон (Гейл 79) - Жоелинтон (Фрейзер 56), Сен-Максимен (Мерфи 77)

Предупреждения: Фернандеш 38 - Хейден 38, Жоелинтон 39

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В статье: "Ньюкасл" Манчестер Юнайтед
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