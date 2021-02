Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:1. Возвращение на вторую строчку АПЛ

Английская Премьер Лига, 25-й тур

"Олд Траффорд" Манчестер

За первые 25 туров в этом сезоне АПЛ "Манчестер Юнайтед" забил 53 гола. Последний раз они забивали больше в кампании 2012-2013 гг, когда побеждали в чемпионате Англии. Однако очков сейчас на 13 меньше. А вот пропустили почти так же: 32 сейчас – 31 в сезоне 12/13.

Еще больше ухудшить статистику разницы голов могли уже на четвертой минуте. Жоелинтон принял мяч в штрафной хозяев и пробил под перекладину. Давид де Хеа вступил в игру, переведя в прыжке круглый снаряд на угловой. Ответили "маникунианцы" на 30-й минуте, и момент реализовали, в отличие от соперников. Маркус Рашфорд получил длинную передачу от Гарри Магуайра, пробросил в "домик" оппоненту, а затем еще раз повторил это действие, пробив по воротам в левый нижний угол. 40-й гол для нападающего с начала прошлого сезона во всех соревнованиях. Из футболистов АПЛ забивали больше только Стерлинг (44), Кейн (45) и Салах (47).

Потом пришло время звездной двухминутки Аллана Сен-Максимена. После удара от француза де Хеа снова в прекрасном прыжке перевел мяч на угловой, а затем после розыгрыша этого же стандарта нападающий “Ньюкасла” забил, расстреляв ворота испанца из пределов штрафной.

Голевое продолжение встречи во втором тайме начал Дэниел Джеймс. Бруно Фернандеш в падении направил передачу от Матича между ног сопернику, а английский вингер принял мяч и сразу же прошил голкипера ударом в ближний угол ворот. Отметим, что для португальца этот ассист стал 10-м в АПЛ, что позволило ему присоединиться к двойке футболистов, которые в этом сезоне записали в свой актив 10+10 в Топ-5 чемпионатах: Гарри Кейна и Томаса Мюллера.

Окончательный счет в матче установил тот же Фернандеш ударом с пенальти, который заработал Маркус Рашфорд. Для полузащитника этот реализованный приговор стал 11-м с момента его трансфера в "Ман Юнайтед" - больше, чем в любой команды в АПЛ.

11 - Since his Premier League debut in February 2020, Bruno Fernandes (11) has himself scored more goals from the penalty spot than any other team besides Man Utd in the competition (Chelsea and Leicester, 9). Habit. pic.twitter.com/am5GFqP0Ot