Гвардиола: Я узнал новое в матче с Арсеналом. Артета знает о футболе все

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал минимальную победу над лондонским "Арсеналом" в матче 25-го тура АПЛ.

"Было тяжело, как мы и ожидали. Нам пришлось серьезно потрудиться. Трудно играть против "Арсенала" и Артеты, так что я очень благодарен игрокам за эту победу.

Микель знает все. Он так хорош. Я говорю это не потому, что он мой друг. Он так умен. Я многому научился, наблюдая за его командой. Сегодня я узнал кое-что, что смогу использовать в будущем. Он знает о футболе все.

Люди смотрят на нашу серию побед и думают, что это так просто. Я не ожидал такого. Я очень благодарен игрокам за все, что они делают. Побеждать в таких играх со счетом 1:0 – это то, что нам нужно делать. Впереди у нас 4 домашних матча подряд в АПЛ. Мы знаем, чего хотим. Мы хотим сделать большой шаг", – рассказал Гвардиола.