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Сульшер: МЮ не может повлиять на других, надо сконцентрироваться на своей игре
Наставник "красных дьяволов" подвел итоги победы над "сороками"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал
"Нам пришлось немного увеличить темп, особенно в последней трети, и нам это удалось. Всегда сложно играть после выездного матча в еврокубках. Несмотря на то, что мы доминировали в плане владения, мы не смогли создать много моментов. Показалось, что во втором тайме мы располагались лучше.
Джеймс никуда не пропадал, он усердно работал за кулисами и всегда был доступен. Он тот игрок, которого можно использовать на разных участках поля, с учетом его энергии и скорости.
Мы не можем повлиять на другие команды, мы должны сконцентрироваться на своей игре и в каждой игре быть лучшей версией "Манчестер Юнайтед". Случаются разные вещи, в футболе бывают сюрпризы", – рассказал Сульшер.
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