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Сульшер: МЮ не может повлиять на других, надо сконцентрироваться на своей игре

Англия
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Наставник "красных дьяволов" подвел итоги победы над "сороками"

Сульшер: МЮ не может повлиять на других, надо сконцентрироваться на своей игре

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Ньюкаслом" в матче 25-го тура АПЛ.

"Нам пришлось немного увеличить темп, особенно в последней трети, и нам это удалось. Всегда сложно играть после выездного матча в еврокубках. Несмотря на то, что мы доминировали в плане владения, мы не смогли создать много моментов. Показалось, что во втором тайме мы располагались лучше.

Джеймс никуда не пропадал, он усердно работал за кулисами и всегда был доступен. Он тот игрок, которого можно использовать на разных участках поля, с учетом его энергии и скорости.

Мы не можем повлиять на другие команды, мы должны сконцентрироваться на своей игре и в каждой игре быть лучшей версией "Манчестер Юнайтед". Случаются разные вещи, в футболе бывают сюрпризы", – рассказал Сульшер.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Ньюкасл (Англия)
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Источник:
BBC

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