Арсенал - Манчестер Сити 0:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал - Манчестер Сити, которые встречались в 25-м туре английской Премьер-лиги. Горожане владели ощутимым преимуществом, нанесли вдвое больше ударов, но забили лишь однажды - победный для Сити гол в начале встречи провел Стерлинг. Это 18-я победа подряд для команды Гвардиолы во всех турнирах. Александр Зинченко отыграл весь матч.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Арсенал - Манчестер Сити 0:1

Гол: Стерлинг 2