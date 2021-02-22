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Арсенал - Манчестер Сити 0:1. Видео обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Арсенал - Манчестер Сити, чемпионат Англии, 21 февраля 2021

Арсенал - Манчестер Сити 0:1. Видео обзор матча

фото - Getty Images

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал - Манчестер Сити, которые встречались в 25-м туре английской Премьер-лиги. Горожане владели ощутимым преимуществом, нанесли вдвое больше ударов, но забили лишь однажды - победный для Сити гол в начале встречи провел Стерлинг. Это 18-я победа подряд для команды Гвардиолы во всех турнирах. Александр Зинченко отыграл весь матч.

Чемпионат Англии. 25-й тур
Арсенал - Манчестер Сити 0:1
Гол: Стерлинг 2

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
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