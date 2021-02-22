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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, чемпионат Англии, 21 февраля 2021

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. В первом тайме соперники обменялись голами, а после перерыва уже забивали только красные дьяволы. Бруну Фернандеш опять не покинул поле без гола, он снова реализовал пенальти, но и отдал результативную передачу на Джеймса.

Английская Премьер-лига. 25-й тур
Манчестер Юнайтед - Ньюкасд 3:1
Голы: Рашфорд 30 Джеймс 57, Фернандеш 75 пен. - Сент-Максим 36

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В статье: "Ньюкасл" Манчестер Юнайтед
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