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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, чемпионат Англии, 21 февраля 2021
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. В первом тайме соперники обменялись голами, а после перерыва уже забивали только красные дьяволы. Бруну Фернандеш опять не покинул поле без гола, он снова реализовал пенальти, но и отдал результативную передачу на Джеймса.
Английская Премьер-лига. 25-й тур
Манчестер Юнайтед - Ньюкасд 3:1
Голы: Рашфорд 30 Джеймс 57, Фернандеш 75 пен. - Сент-Максим 36
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