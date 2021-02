Хавбек МЮ забил больше пенальти в АПЛ с момента дебюта, чем любая другая команда турнира

Вчера, 21 февраля, "Манчестер Юнайтед" в домашних стенах разбил "Ньюкасл" со счетом 3:1 в рамках 25-го тура чемпионата Англии. По информации статистического портала Opta Joe, португальский хавбек "МЮ" Бруну Фернандеш отметился интересным достижением.

С момента своего дебюта в АПЛ в феврале прошлого года атакующий полузащитник забил больше голов с 11-метровой отметки (11), чем любая другая команда в соревновании (естественно, кроме "МЮ"). Лучшие в данном показателе – "Эвертон" и "Челси" (по 9 реализованных пенальти).

