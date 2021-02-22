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Хавбек МЮ забил больше пенальти в АПЛ с момента дебюта, чем любая другая команда турнира

Англия
(1 голосов)

Вы, конечно же, поняли, о ком идет речь

Хавбек МЮ забил больше пенальти в АПЛ с момента дебюта, чем любая другая команда турнира

talkSPORT

Новина українською

Вчера, 21 февраля, "Манчестер Юнайтед" в домашних стенах разбил "Ньюкасл" со счетом 3:1 в рамках 25-го тура чемпионата Англии. По информации статистического портала Opta Joe, португальский хавбек "МЮ" Бруну Фернандеш отметился интересным достижением.

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С момента своего дебюта в АПЛ в феврале прошлого года атакующий полузащитник забил больше голов с 11-метровой отметки (11), чем любая другая команда в соревновании (естественно, кроме "МЮ"). Лучшие в данном показателе – "Эвертон" и "Челси" (по 9 реализованных пенальти).

Напомним, в текущей кампании Бруну Фернандеш сыграл уже в 37 матчах за "красных дьяволов" во всех турнирах (23 гола и 12 результативных передач).

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
22.02.2021 в 10:20
Сер Фергюсон вже давно пішов... утім лояльність суддів до МЮ залишилася!
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