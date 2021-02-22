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Хавбек МЮ забил больше пенальти в АПЛ с момента дебюта, чем любая другая команда турнира
Вы, конечно же, поняли, о ком идет речь
talkSPORT
Вчера, 21 февраля, "Манчестер Юнайтед" в домашних стенах разбил "Ньюкасл" со счетом 3:1 в рамках 25-го тура чемпионата Англии. По информации статистического портала Opta Joe, португальский хавбек "МЮ" Бруну Фернандеш отметился интересным достижением.
С момента своего дебюта в АПЛ в феврале прошлого года атакующий полузащитник забил больше голов с 11-метровой отметки (11), чем любая другая команда в соревновании (естественно, кроме "МЮ"). Лучшие в данном показателе – "Эвертон" и "Челси" (по 9 реализованных пенальти).
11 - Since his Premier League debut in February 2020, Bruno Fernandes (11) has himself scored more goals from the penalty spot than any other team besides Man Utd in the competition (Chelsea and Leicester, 9). Habit. pic.twitter.com/am5GFqP0Ot— OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2021
Напомним, в текущей кампании Бруну Фернандеш сыграл уже в 37 матчах за "красных дьяволов" во всех турнирах (23 гола и 12 результативных передач).
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