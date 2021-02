Моуриньо: Мои методы и методы моего тренерского штаба не имеют аналогов в мире

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пообщался с журналистами после поражения "шпор" "Вест Хэму" (2:1). Один комментарий португальца вызвал огромный резонанс. Цитирует тренера Goal.com.

Jose Mourinho says his coaching methods are “second to nobody” in the world.



Spurs are 9th in the Premier League table, 23 points behind Man City, 13 behind Leicester and nine behind West Ham ???? pic.twitter.com/6Za6HXsyqi