Моуриньо: Мои методы и методы моего тренерского штаба не имеют аналогов в мире

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пообщался с журналистами после поражения "шпор" "Вест Хэму" (2:1). Один комментарий португальца вызвал огромный резонанс. Цитирует тренера Goal.com.

"Иногда результаты являются следствием из множества разных ситуаций. Мои методы и методы моего тренерского штаба не имеют аналогов в мире. Я не знаю, что вы имеете в виду под кризисом. Это просто плохой результат. Очевидно, что мы проигрываем много поединков".

Jose Mourinho says his coaching methods are “second to nobody” in the world.



Spurs are 9th in the Premier League table, 23 points behind Man City, 13 behind Leicester and nine behind West Ham ???? pic.twitter.com/6Za6HXsyqi — ESPN UK (@ESPNUK) February 21, 2021

Отметим, что Моуриньо заработал 81 зачетный пункт в качестве наставника "Тоттенхэма" после 50 матчей в АПЛ – это самый низкий его результат на данный момент за всю тренерскую карьеру.