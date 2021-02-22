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Моуриньо: Мои методы и методы моего тренерского штаба не имеют аналогов в мире

Англия
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Типичный Жозе

Моуриньо: Мои методы и методы моего тренерского штаба не имеют аналогов в мире

The Times

Новина українською

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пообщался с журналистами после поражения "шпор" "Вест Хэму" (2:1). Один комментарий португальца вызвал огромный резонанс. Цитирует тренера Goal.com.

"Иногда результаты являются следствием из множества разных ситуаций. Мои методы и методы моего тренерского штаба не имеют аналогов в мире. Я не знаю, что вы имеете в виду под кризисом. Это просто плохой результат. Очевидно, что мы проигрываем много поединков".

Отметим, что Моуриньо заработал 81 зачетный пункт в качестве наставника "Тоттенхэма" после 50 матчей в АПЛ – это самый низкий его результат на данный момент за всю тренерскую карьеру.

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В статье: Жозе Моуриньо
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Источник:
Goal.com

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