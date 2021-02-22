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"Он становится настоящей проблемой для клуба". Легенда МЮ – о выступлениях Де Хеа
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MEN
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз дал свой комментарий по поводу игры голкипера команды Давида Де Хеа. Цитирует англичанина портал Goal.com.
"Мы говорили об этом еще перед матчем с "Ньюкаслом" (3:1). Я думаю, это самая слабая линия в команде. Он вновь играет неряшливо и становится настоящей проблемой для клуба, все то, что происходит на угловых – тихий ужас".
Де Хеа защищает цвета "МЮ" с 2011 года, до этого он выступал за мадридский "Атлетико". Скоулз провел всю карьеру в стане "красных дьяволов" (1993-2011, 2012-2013).
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