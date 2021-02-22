"Он становится настоящей проблемой для клуба". Легенда МЮ – о выступлениях Де Хеа

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз дал свой комментарий по поводу игры голкипера команды Давида Де Хеа. Цитирует англичанина портал Goal.com.

"Мы говорили об этом еще перед матчем с "Ньюкаслом" (3:1). Я думаю, это самая слабая линия в команде. Он вновь играет неряшливо и становится настоящей проблемой для клуба, все то, что происходит на угловых – тихий ужас".