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"Он становится настоящей проблемой для клуба". Легенда МЮ – о выступлениях Де Хеа

Англия
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"Он становится настоящей проблемой для клуба". Легенда МЮ – о выступлениях Де Хеа

MEN

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз дал свой комментарий по поводу игры голкипера команды Давида Де Хеа. Цитирует англичанина портал Goal.com.

"Мы говорили об этом еще перед матчем с "Ньюкаслом" (3:1). Я думаю, это самая слабая линия в команде. Он вновь играет неряшливо и становится настоящей проблемой для клуба, все то, что происходит на угловых – тихий ужас".

Де Хеа защищает цвета "МЮ" с 2011 года, до этого он выступал за мадридский "Атлетико". Скоулз провел всю карьеру в стане "красных дьяволов" (1993-2011, 2012-2013).

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В статье: Давид де Хеа Пол Скоулз Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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dazo31
22.02.2021 в 14:24
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
10 (Феодосия)
22.02.2021 в 13:34
Пол, если Рой Кин держит в заложниках твою семью, то моргни 2 раза.
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0
-1


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