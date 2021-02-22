  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вернер: В АПЛ игроки ростом 1,9 метра сильны и очень быстрые, включая защитников
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернер: В АПЛ игроки ростом 1,9 метра сильны и очень быстрые, включая защитников

Англия
(1 голосов)

Тимо уже не забивает так как в Бундеслиге

Вернер: В АПЛ игроки ростом 1,9 метра сильны и очень быстрые, включая защитников

750

Новина українською

Нападающий "Челси" Тимо Вернер рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в АПЛ.

В текущем сезоне футболист провел 24 матча в АПЛ и забил 5 голов. В прошлом сезоне форвард выступал в Бундеслиге в составе "Лейпцига". В 34 матчах он отметился 28 голами.

"Я заметил, что если безголевая серия долго длится, вас больше не называют супернападающим. За последние несколько месяцев меня спустили на землю. Здесь игроки ростом 1,9 метра, они сильны и очень быстрые, включая защитников", — цитирует Вернера Kicker.

В "Челси" футболист перешел в июне 2020 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) АПЛ Тимо Вернер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...