Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернер: В АПЛ игроки ростом 1,9 метра сильны и очень быстрые, включая защитников
Тимо уже не забивает так как в Бундеслиге
750
Нападающий "Челси" Тимо Вернер рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в АПЛ.
В текущем сезоне футболист провел 24 матча в АПЛ и забил 5 голов. В прошлом сезоне форвард выступал в Бундеслиге в составе "Лейпцига". В 34 матчах он отметился 28 голами.
"Я заметил, что если безголевая серия долго длится, вас больше не называют супернападающим. За последние несколько месяцев меня спустили на землю. Здесь игроки ростом 1,9 метра, они сильны и очень быстрые, включая защитников", — цитирует Вернера Kicker.
В "Челси" футболист перешел в июне 2020 года.
Популярное сейчас
- Почти миллиард евро, но зато 6 лет вместе: в AS сообщили о деталях будущих сделок Реала с Холандом и Мбаппе
- Рябоконь - о пенальти в матче с Динамо: К VAR нужно прибегать в крайних случаях
- Динамо теряет, Интер укрепляется, Барса отстает. Главные новости за 21 февраля
- Гвардиола: Летом Ман Сити покинут ряд игроков
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное