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Хамес Родригес - об уходе из Эвертона: Я счастлив каждому изменению в своей жизни

Англия
(1 голосов)

Футболист может покинуть английский клуб

Хамес Родригес - об уходе из Эвертона: Я счастлив каждому изменению в своей жизни

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Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес прокомментировал слухи о его возможном переходе в другую команду.

"Я счастлив в "Эвертоне". Все мы знаем, что это новая стадия для меня. Мне почти 30 лет, и я в порядке. Я счастлив каждому изменению в своей жизни. Все отлично складывается", — цитирует слова Хамеса Goal со ссылкой на Marca Claro.

29-летний полузащитник перешел в "Эвертон" перед началом нынешнего сезона из "Реала". За "ирисок" Хамес отыграл 21 матч, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Хамес Родригес Эвертон (Ливерпуль) Эвертон
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
22.02.2021 в 17:43
Только перешёл, все хорошо складывается, много играешь, отличаешься полезными действиями, команда хорошо идёт в чемпионате, в конце концов говоришь что счастлив, но думаешь уже о переходе куда-то ещё? Зачем? От добра добра не ищут, так же вроде?
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