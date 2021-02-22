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Хамес Родригес - об уходе из Эвертона: Я счастлив каждому изменению в своей жизни
Футболист может покинуть английский клуб
Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес прокомментировал слухи о его возможном переходе в другую команду.
"Я счастлив в "Эвертоне". Все мы знаем, что это новая стадия для меня. Мне почти 30 лет, и я в порядке. Я счастлив каждому изменению в своей жизни. Все отлично складывается", — цитирует слова Хамеса Goal со ссылкой на Marca Claro.
29-летний полузащитник перешел в "Эвертон" перед началом нынешнего сезона из "Реала". За "ирисок" Хамес отыграл 21 матч, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.
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