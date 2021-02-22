Вест Хэм хочет выкупить 30-летнего арендованного игрока

Лондонский "Вест Хэм" изучает возможность подписания центрального защитника Крейга Доусона на постоянной основе, сообщает Football Insider.

30-летний центральный защитник находится в аренде "молотобойцев" до конца сезона. У него есть действующий контракт с "Уотфордом" (Чемпионшип) к середине 2023 года.

Однако он произвел впечатление на наставника "Вест Хэм" Девида Мойеса и будет предметом летних трансферных переговоров.

В этом сезоне в составе "Вест Хэм" Крейг провел 10 матчей, забил 2 гола.