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Футболисты АПЛ после каждого выездного матча еврокубков будут отбывать 10-дневный карантин

Англия
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Новые английские правила

Футболисты АПЛ после каждого выездного матча еврокубков будут отбывать 10-дневный карантин

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В Англии ужесточены требования по возвращению в страну после выезда за границу.

Клубам АПЛ разослали сообщение о том, что теперь игрокам и персоналу клуба необходимо отбывать 10-дневный карантин. Сократить его можно, если через 5 дней сдать отрицательный тест.

Раньше таких ограничений для футболистов и других представителей так называемого "элитного спорта" не было.

При этом во время карантина игроки смогут участвовать как в тренировках, так и матчах, сообщает Sky Sport.

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