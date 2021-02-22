Футболисты АПЛ после каждого выездного матча еврокубков будут отбывать 10-дневный карантин

В Англии ужесточены требования по возвращению в страну после выезда за границу.

Клубам АПЛ разослали сообщение о том, что теперь игрокам и персоналу клуба необходимо отбывать 10-дневный карантин. Сократить его можно, если через 5 дней сдать отрицательный тест.

Раньше таких ограничений для футболистов и других представителей так называемого "элитного спорта" не было.

При этом во время карантина игроки смогут участвовать как в тренировках, так и матчах, сообщает Sky Sport.