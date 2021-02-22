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Две лондонские команды поборются за вратаря Манчестер Юнайтед
И это уже не Давид де Хеа
Лондонские соперники "Тоттенхэм" и "Челси" готовятся к борьбе за вратаря Дина Хендерсона, утверждает Manchester Evening News.
Говорят, что 23-летний вратарь сборной Англии разочаровался из-за отсутствия игрового времени в "Манчестер Юнайтед". Он ищет новый клуб уже на летнее трансферное окно.
На счету Дина 12 матчей в этом сезоне, из них лишь три - в Английской Премьер-лиге.
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