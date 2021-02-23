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Экс-игрок Манчестер Сити возглавил клуб первой лиги Англии

Англия
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Провел когда-то и матч за сборную

Экс-игрок Манчестер Сити возглавил клуб первой лиги Англии

Bristol Rovers

Новина українською

38-летний Джоуи Бартон будет наставником команды "Бристоль Роверс", сообщает клуб.

Соглашение подписано до 2023 года. Первым для нового тренера будет поединок с "Уиган Атлетик уже сегодня.

Полузащитник Джоуи Бартон выступал в "Манчестер Сити" в 2002-2007 годах. Футбольную карьеру завершил 2018 года.

"Бристоль Роверс" идет на 19 месте в первой лиге Англии (аналог украинской второй лиги).

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В статье: Джоуи Бартон Бристоль Роверс
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