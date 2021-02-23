Экс-игрок Манчестер Сити возглавил клуб первой лиги Англии

38-летний Джоуи Бартон будет наставником команды "Бристоль Роверс", сообщает клуб.

Соглашение подписано до 2023 года. Первым для нового тренера будет поединок с "Уиган Атлетик уже сегодня.

Полузащитник Джоуи Бартон выступал в "Манчестер Сити" в 2002-2007 годах. Футбольную карьеру завершил 2018 года.

"Бристоль Роверс" идет на 19 месте в первой лиге Англии (аналог украинской второй лиги).