Тоттенхэм рассматривает Нагельсманна в качестве замены Моуриньо

Стал известен основной кандидат на пост главного тренера "Тоттенхэм Хотспур" в случае отставки Жозе Моуринью.

По информации The Telegraph, "шпоры" выбрали в качестве главной цели наставника "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсманна.

Отмечается, что лондонский клуб намерен последить за делами команды в течение ближайших 12 дней. В этот период "Тоттенхэму" предстоит сыграть четыре матча. Если результаты будут неудачными, руководство может принять решение расстаться с Моуринью по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" также рассматривает назначение Брендана Роджерса, возглавляющего "Лестер Сити". Однако "лисы" отпустят своего наставника только за солидную компенсацию.