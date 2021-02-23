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Тоттенхэм рассматривает Нагельсманна в качестве замены Моуриньо

Англия
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Намечается отставка Жозе

Тоттенхэм рассматривает Нагельсманна в качестве замены Моуриньо

Новина українською

Стал известен основной кандидат на пост главного тренера "Тоттенхэм Хотспур" в случае отставки Жозе Моуринью.

По информации The Telegraph, "шпоры" выбрали в качестве главной цели наставника "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсманна.

Отмечается, что лондонский клуб намерен последить за делами команды в течение ближайших 12 дней. В этот период "Тоттенхэму" предстоит сыграть четыре матча. Если результаты будут неудачными, руководство может принять решение расстаться с Моуринью по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" также рассматривает назначение Брендана Роджерса, возглавляющего "Лестер Сити". Однако "лисы" отпустят своего наставника только за солидную компенсацию.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Юлиан Нагельсманн
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