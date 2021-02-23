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ПСЖ в летнее трансферное окно попытается подписать защитника Арсенала

Англия
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Для Бельерина этот сезон может стать последним в АПЛ

ПСЖ в летнее трансферное окно попытается подписать защитника Арсенала

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Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин по-прежнему находится в сфере интересов французского "ПСЖ", информирует CBS Sports.

25-летний испанский футболист не против сменить команду. В связи с этим руководство парижского гранда возобновило интерес к игроку. Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне АПЛ Бельерин провел 22 встречи, отметившись голом и результативной передачей. Его контракт рассчитан до середины 2023-го года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эктор Бельерин ПСЖ
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