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ПСЖ в летнее трансферное окно попытается подписать защитника Арсенала
Для Бельерина этот сезон может стать последним в АПЛ
Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин по-прежнему находится в сфере интересов французского "ПСЖ", информирует CBS Sports.
25-летний испанский футболист не против сменить команду. В связи с этим руководство парижского гранда возобновило интерес к игроку. Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне АПЛ Бельерин провел 22 встречи, отметившись голом и результативной передачей. Его контракт рассчитан до середины 2023-го года.
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