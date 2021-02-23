Игроки Тоттенхэма недовольны работой Моуриньо

После того как "Тоттенхэм Хотспур" проиграл пять матчей из шести в английской Премьер-лиге, главный тренер Жозе Моуринью сказал, что методы, которые используют он и его тренерский штаб, не уступают ничьим в мире.

Однако как сообщает The Athletic, реальность в раздевалке "шпор" такова, что некоторые игроки недовольны тренировками. Они считают их слишком оборонительными, слишком сосредоточенными на сопернике и не такими интенсивными, как при Маурисио Почеттино, который ныне тренирует "Пари Сен-Жермен". Сообщается, что члены команды всё больше недовольны его подходом. Это беспокойство начинает сказываться на результатах.

"Тоттенхэм" по итогам 24 туров АПЛ набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.