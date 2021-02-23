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За счет нового стадиона Эвертона в городе Ливерпуль оживут полуразрушенные доки
Чуть не дотянули до 53 000 зрителей
Английский акцент
Городской совет Ливерпуля одобрил заявку "Эвертона" на строительство нового стадиона. Стадион будет возведена в доках Брэмли-Мур на берегу реки Мерси и будет вмещать 52 888 зрителей.
Строительство обойдется примерно в 500 млн фунтов и планируется завершить в период с 2023 по 2024 год.
При этом ожидается, что проект станет не только сугубо спортивным, но еще и социально значимым.
"Эвертон" убежден, что это предприятие не только восстановит полуразрушенные северные доки, но и даст 15 000 рабочих мест, внесет вклад в экономику региона в размере миллиарда фунтов.
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