За счет нового стадиона Эвертона в городе Ливерпуль оживут полуразрушенные доки

Городской совет Ливерпуля одобрил заявку "Эвертона" на строительство нового стадиона. Стадион будет возведена в доках Брэмли-Мур на берегу реки Мерси и будет вмещать 52 888 зрителей.

Строительство обойдется примерно в 500 млн фунтов и планируется завершить в период с 2023 по 2024 год.

При этом ожидается, что проект станет не только сугубо спортивным, но еще и социально значимым.

"Эвертон" убежден, что это предприятие не только восстановит полуразрушенные северные доки, но и даст 15 000 рабочих мест, внесет вклад в экономику региона в размере миллиарда фунтов.