Обновлённый Челси Тухеля. Как немец трансформировал игру синих

Томас Тухель возглавил "Челси" меньше месяца назад, но за это время в команде уже многое изменилось. Старт карьеры немца на "Стэмфорд Бридж" пришёлся на простой отрезок календаря, что вылилось в довольно хорошие результаты – 4 победы и две ничьи в АПЛ, а также проход в следующую стадию Кубка Англии. "Синие" вернулись в борьбу за топ-4 (не без помощи аномальной серии "Ливерпуля"), а их шансы в дуэли с "Атлетико" в 1/8 финала ЛЧ уже не выглядят настолько уж безнадёжно.

Новый тренер выгодно отличается от своего предшественника наличием ясных идей – под конец правления Лэмпарда "Челси" приобрёл безобразный вид. В сезоне 20/21 Фрэнк был непоследователен в своих тактических решениях, не смог помочь интеграции новичков, не сумев предоставить им комфортных условий на поле. В итоге игра "синих" превратилась в откровенную кашу, из матча в матч не прослеживалось никакого вразумительного рисунка игры, а команда утратила даже тот базис, который обеспечил им прошлогодний успех.

При Тухеле же команда сразу обрела чёткую позиционную структуру, стала гораздо больше владеть мячом и лучше действовать в контрпрессинге. Немец вернул в состав целый ряд опытных футболистов, а благодаря новой схеме те же Вернер и Канте теперь используются гораздо более целесообразно. Но главная проблема осталась – "Челси" всё так же тяжело конвертировать своё преимущество в голы. Последние игры с участием "синих" – самые бедные на острые моменты в АПЛ.

На данный момент рано делать какие-то серьёзные выводы по работе Томаса Тухеля, но разобраться в игре обновленного "Челси" всё равно интересно. Хотя надо делать поправку на то, что мы говорим лишь о бета-версии лондонцев.

1. Новая ассиметричная схема

С первого же матча у руля "Челси" Тухель перешёл на схему 3-4-3. Аспиликуэта и Рюдигер вернулись в старт, составив Силве компанию в центре обороны, Ковачич и Жоржиньо, также не бывшие в большом почёте у Лэмпарда в этой кампании, составили пару разыгрывающих "шестёрок", а в атаке форварда поддерживают две свободные "десятки".

В построении атак виден явный акцент на правое крыло. Хадсон-Одои, номинально действующий как правый латераль, постоянно оказывается в высоких позициях и фактически выступает вингером. Гибридную роль имеет правый центрбек Аспиликуэта, который порой подключается к атакам как крайний защитник (именно так был забит гол Сезара в ворота "Бернли"). Также эпизодически направо смещается одна из "десяток". Таким образом правый фланг "синих" предназначен для перегруза, а левый – для завершения. Перед соперником предстаёт дилемма – либо вы позволяете "Челси" получить численный перевес справа, чем охотно пользуется тот же Хадсон-Одои, либо вы стягиваете сюда силы и таким образом освобождаете левый край, откуда врываются быстроногий Вернер и весьма полезный в атаке Алонсо.

2. Дисбаланс состава и несовременные ЦЗ

Громкая трансферная кампания "синих" в межсезонье в первую очередь касалась усиления атаки, на что было потрачено более 200 миллионов. Поэтому на обороне пришлось сэкономить, что лишь усугубило проблему дисбаланса состава. Чтобы уместить побольше атакующий звёзд, в идеале "Челси" нужно играть в схеме 4-2-3-1, хотя и в таком случае Хадсон-Одои, Хавертцу/Маунту и Жиру с Абрахамом сложно найти место.

Придя в "Челси", Тухель сразу же осознал, что для того, чтобы компенсировать слабую игру центральных защитников, придётся банально увеличить их количество на поле. Это касается как непосредственно их оборонительных действий, так и игры в пас. Таким образом для создания баланса немецкому наставнику пришлось пожертвовать одним атакующим игроком, сократив потенциальный квартет нападения до трио, что сводит к абсурду летнюю закупку, включая подписание того же Чилуэлла, который в качестве латераля малопродуктивен. Составив трио центрбеков, Тухелю действительно удалось замаскировать проблему. Но это решение имеет и свои недостатки.

3. Дуэт Ковачич–Жоржиньо как мозговой центр команды

Из-за перманентных провалов в обороне по ходу сезона Лэмпард не нашёл ничего лучше, чем перевести Нголо Канте в опорную зону. Это было возможно его худшее решение за время работы на "Стэмфорд Бридж". Канте склеивал игру "синих" в защите, но никак не помогал команде в продвижении мяча, как и все защитники, кроме Силвы. В итоге большую часть своих матчей "Челси" просто перекатывал мяч на своей половине, держа на голодном пайке Вернера и компанию.

Тухель решил эту проблему, вернув на поле сразу и Жоржиньо, и Ковачича. Их качества здорово гармонируют и дополняют друг друга – Жоржиньо диктуем темп и развивает игру из глубины, а Ковачич продвигает мяч вперёд за счёт дриблинга, хотя также без проблем и пасует. Их дуэт стал мозговым центром команды и головной болью для соперников, ведь накрыть сразу двоих плеймейкеров куда сложнее. В игре "Челси" теперь снова есть динамика и вертикальность, а Ковачич напомнил, почему был признан лучшим игроком команды в прошлом сезоне, выдавая просто шикарные перфомансы.

4. Противоречивый Хадсон-Одои

После прихода Тухеля Хадсона-Одои впервые за время его карьеры в "Челси" можно назвать игроком основного состава. Чаще всего юный англичанин появлялся в роли правого вингбека. Сложно предсказать, насколько эта идея долговечна, но на данном этапе она показала свою жизнеспособность. 5 из 6 матчей АПЛ при новом наставнике "синие" провели против соперников, с удовольствием отдавшим лондонцам мяч и оборонявшимся очень низким блоком. В таком сценарии слабости Хадсона-Одои в обороне вторичны, зато он даёт очень много в атаке за счёт своей классной игры 1 в 1, сильного кросса и умения открываться за спину защитникам. К тому же сзади при редкой необходимости великолепно страхует Аспиликуэта, для которого оборона фланговых зон – природный род деятельности.

Самым показательным моментом неудержимости Хадсона-Одои стала игра с "Бернли", в которой Каллум просто терроризировал левый фланг соперника. На 69-й минуте игры тренер "бордовых" Шон Дайч пытался докричаться до до своего левого хавбека Робби Брэйди, чтобы тот включился и нейтрализовал Хадсона-Одои, на что получил обескураживающий ответ: "Я знаю, где он, чёрт возьми, но ничего не могу ничего с ним поделать".

Хотя в последнем туре в игре с "Сотоном" у Каллума случился провал. Он вышел на замену во втором тайме, но спустя полчаса был заменён. Тухель весьма странно объяснил своё решение: "Возможно, я был строг к Хадсону-Одои, потому что он играл на ближней бровке. Показалось, что он не был сосредоточен на игре". У немца и до того бывали проблемы с взаимодействием с командой в предыдущих клубах, и они могут всплывать и в будущем. Хотя рабочая этика Каллума вызывала вопросы и у Лэмпарда, что собственно и было причиной маринования таланта на лавке.

5. Вариативность атаки

В своих послематчевых интервью Тухель не раз говорил о важности дисциплинированной структуры команды при розыгрыше мяча. Защитники и полузащитники хоть и имеют некоторую свободу интерпретации своих ролей, но при построении атак должны занимать вполне конкретные позиции, создавая опции для паса и обеспечивая должную циркуляцию мяча. В этом Томас плане вполне сравним с Хосепом Гвардиолой.

Атакующая же группа обладает куда большей свободой и под каждого конкретного соперника Тухель выбирает новое трио с оглядкой на слабости соперника, хотя остальную часть команды наставник склонен при возможности не тасовать. В последних турах дважды повторилась сочетание Вернер-Абрахам-Маунт, но нельзя не делать поправку на травмы Зиеша и Хавертца. На оппонентов, играющих в 3 центрбека, чаще всего Тухель бросает в бой Жиру. Вернер играл и в центре атаки, и на левом краю. Маунт и вовсе успел появиться на всех трёх позициях, исполняя совсем различные задачи.

6. Дилемма Маунта

На протяжении всей карьеры Маунта в "Челси" его воспринимают как протеже Лэмпарда. Именно Фрэнк помог закрепиться Мейсону в взрослом футболе, пригласив его в "Дерби". Потом дуэт дружно подался покорять родной "Стэмфорд Бридж", и хавбек сразу же своим в стартовом составе "синих". В качестве прощального подарка Лэмпард предоставил своего новому земному воплощению капитанскую повязку в своей последней игре у руля команды.

Руководство клуба было куда менее благосклонным к своему воспитаннику, пригласив летом суперталанта Кая Хавертца за 80 миллионов евро на позицию Мейсона. Как только у дорогостоящего новичка не задалось с интеграцией в состав, был быстро приглашён немецкий тренер, что также указывало на особый статус Хавертца. По набору качеств и позиции Хавертц и Маунт являются прямыми конкурентами. Теоретически их можно совместить на поле, но для этого нужна тонкая работа главного тренера, но и в таком случае на факт, что обоим удастся проявить себя во всей красе.

В то время как Кай столкнулся с большими трудностями на новом месте, Мейсон даже у Тухеля стал полноценной звездой и наравне с Ковачичем лучшим игроком последних недель. Хавертц в этот отрезок был травмирован, да и нельзя не делать поправку на его постковидный синдром, затруднивший старт. Но в какой-то момент вопрос выбора предстанет в более острой форме, и решение Тухеля действительно интригует.

7. Добрая весть для Вернера

Пьер-Эмерик Обамеянг и Килиан Мбаппе выдавали свои самые результативные сезоны в карьере именно под руководством Томаса Тухеля. Их с Тимо Вернером роднит не только невероятная скорость, но и тяга к смещениям к флангу. Косвенно мы уже увидели прогресс в игре немца при новом наставнике – он поучаствовал в 5 из 6 последних голах команды в АПЛ, забивая, ассистируя или зарабатывая пенальти для Жоржиньо. Хотя до этого Тимо 3 месяца не забивал в чемпионате.

При Тухеле Вернер стал действовать гораздо выше, а главное не прикован в флангу, как это было при Лэмпарде. Также Вернер теперь волен опускаться ниже и участвовать в комбинационной игре "синих". Но самое важное – команда теперь гораздо более качественно продвигает мяч в последнюю треть. Тимо больше не изолирован от команды и в целом просто имеет больше шансов проявить своё мастерство, будь то завершение или помощь в построении атак.

Есть подозрения, что подписывая Вернера, Лэмпард надеялся решить проблему реализации, преследовавшую команду весь прошлый сезон. Но это логическая ошибка. Тимо отличается от того же Абрахама не тем, что лучше конвертирует моменты в голы, а тем, что этих моментов банально находит больше за счёт классного движения. Теперь у немецкого форварда будет больше возможностей проявить себя.

Отмечая прогресс обновленного "Челси", нельзя не сказать об однотипности соперников за первый месяц работы Томаса Тухеля в клубе. Почти все поединки складывались по одному сценарию, и у "синих" всё равно возникали трудности. Предстоящая дуэль с "Атлетико" в ЛЧ, матчи с МЮ, "Ливерпулем" и "Лидсом" дадут гораздо больше ответов.

Тухелю удалось в краткие сроки донести до новых подопечных свои игровые идеи и мы уже можем видеть их воплощение на поле. Смена схемы позволила сбалансировать состав, а чёткая игровая структура позволила не только наладить контроль мяча, но и дала команде возможность лучше чувствовать себя при его потере. Теперь у "синих" есть свой стиль, в рамках которого они могут последовательно развиваться.

Тактическая гибкость Тухеля принесла плоды на первых этапах и могла ввести в заблуждение, что у "синих" всё мгновенно наладилось. Но в первую очередь немец является системным тренером, и его продукт пока что ещё очень "сырой". Он дал команде некоторый базис, но на изучение тактических надстроек коллективу понадобятся многие месяцы. С полноценной оценкой работы Тухеля надо подождать как минимум до конца сезона, хотя его влияние уже заметно невооруженным глазом. АПЛ обрела ещё одного топового специалиста, а "Челси" впервые за все 18 лет "романской империи" может наконец обрести яркий атакующий стиль, мечту о котором так нежно лелеял владелец клуба все эти годы.