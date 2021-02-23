Садио Мане: Фирмино заслуживает большего признания, чем я или Салах

Левый вингер "Ливерпуля" сенегалец Садио Мане дал оценку вклада своего одноклубника Фирмино в успехи команды - победу в АПЛ в прошлом сезоне.

Он заслуживает большего признания, чем я или Салах. Это точно. Но это часть футбола - всегда смотрят на забитые голы. Думаю, что без Бобби мы с Мо не забили бы столько голов, если говорить честно.

Он делает ситуацию проще для нас. Думаю, Бразилии повезло, что он у них есть. Я всегда говорю Бобби: "Ты должен сменить гражданство на сенегальское!". Это стало бы осуществлением моей мечты!

Я его люблю, он мой любимый одноклубник, цитирует Мане ESPN Brasil.