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Садио Мане: Фирмино заслуживает большего признания, чем я или Салах

Англия
(2 голосов)

Зовет его в сборную Сенегала

Садио Мане: Фирмино заслуживает большего признания, чем я или Салах

talkSport

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Левый вингер "Ливерпуля" сенегалец Садио Мане дал оценку вклада своего одноклубника Фирмино в успехи команды - победу в АПЛ в прошлом сезоне.

Он заслуживает большего признания, чем я или Салах. Это точно. Но это часть футбола - всегда смотрят на забитые голы. Думаю, что без Бобби мы с Мо не забили бы столько голов, если говорить честно.

Он делает ситуацию проще для нас. Думаю, Бразилии повезло, что он у них есть. Я всегда говорю Бобби: "Ты должен сменить гражданство на сенегальское!". Это стало бы осуществлением моей мечты!

Я его люблю, он мой любимый одноклубник, цитирует Мане ESPN Brasil.

В 25 матчах сезона АПЛ 29-летний Фирмино забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане Роберто Фирмино
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