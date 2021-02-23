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АПЛ. Лидс - Саутгемптон 3:0. От каждого по способностям
"Святые" если проваливают игру, то от всей души
Фото - Іndependent.co.uk
АПЛ. 18-й тур
Стадион: Элланд Роуд (Лидс)
Лидс - Саутгемптон 3:0
Голы: Бамфорд 47, Даллас 78, Рафинья 84
Лидс Юнайтед: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 14. Льоренте, 21. Стрейк, 11. Робертс, 15. Даллас, 22. Харрисон, 43. Клих, 18. Рафинья, 9. Бамфорд.
Саутгемптон: 1. Маккарти, 3. Бертран, 4. Вестергор, 22. Салису, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 11. Редмонд, 17. Армстронг, 23. Телла, 10. Адамс.
Предупреждения: Рафинья 85 - Вестергор 26, Дженепо 83
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