Боруссия М - Манчестер Сити: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Все, на первый взгляд, против номинальных хозяев встречи. И серия из трех матчей без побед, многие даже говорят про кризис, перенос матча в Венгрию, и соперник. Очень непростой оппонент у Менхенгладбаха, один из фаворитов Лиги Чемпионов. Но именно в этом турнире команда Гвардиолы регулярно оступается и вылетает из турнира неожиданно даже для самих себя. Как получится в этот раз?

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт)

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Боруссия М (Германия) 22:00 Манчестер Сити (Англия)

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