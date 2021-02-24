Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия М - Манчестер Сити: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 24.02.2021 покажут видео онлайн трансляцию противостояния Лиги Чемпионов
Goal
Все, на первый взгляд, против номинальных хозяев встречи. И серия из трех матчей без побед, многие даже говорят про кризис, перенос матча в Венгрию, и соперник. Очень непростой оппонент у Менхенгладбаха, один из фаворитов Лиги Чемпионов. Но именно в этом турнире команда Гвардиолы регулярно оступается и вылетает из турнира неожиданно даже для самих себя. Как получится в этот раз?
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт)
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)
Боруссия М (Германия) 22:00 Манчестер Сити (Англия)
Трансляцию матча на телеканале Футбол 1 можно посмотреть и в онлайн-кинотеатре sweet.tv
Поединок в прямом эфире также покажут:
- Объединенное Королевство - BT Sport App, BTSport.com, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2
- Германия - Sky Go, DAZN, Sky Ticket, Blue Sport, SRF zwei, Sky Sport 1/HD
- Италия - Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV
- Испания - Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 2
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Франция - RMC Sport en direct
- Швеция - Eurosport Player Sweden
- Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 5
- Турция - beIN CONNECT Turkey
- Латинская Америка - ESPN Play Norte, ESPN Norte
- Канада - DAZN
- США - CBS All Access, TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
Популярное сейчас
- Ярославский: Мы должны забрать бренд Металлист, а долги пусть выплачивают те, кто их создавал
- Матч Шахтер - Маккаби Тель-Авив обслужит испанская бригада арбитров
- Звездам стоит поучиться: AS поставила Андрея Лунина в пример топ-игрокам Реала
- Денисов: Ярмоленко отказался от переезда в Майами ради возможности сыграть на Евро
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Алексей Шевченко: Не нравятся полные девушки, маленькие и с татуировками