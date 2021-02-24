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Боруссия М - Манчестер Сити: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Англия
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Где 24.02.2021 покажут видео онлайн трансляцию противостояния Лиги Чемпионов

Боруссия М - Манчестер Сити: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Goal

Новина українською

Все, на первый взгляд, против номинальных хозяев встречи. И серия из трех матчей без побед, многие даже говорят про кризис, перенос матча в Венгрию, и соперник. Очень непростой оппонент у Менхенгладбаха, один из фаворитов Лиги Чемпионов. Но именно в этом турнире команда Гвардиолы регулярно оступается и вылетает из турнира неожиданно даже для самих себя. Как получится в этот раз?

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт)
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Боруссия М (Германия) 22:00 Манчестер Сити (Англия)

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляцию матча на телеканале Футбол 1 можно посмотреть и в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Поединок в прямом эфире также покажут:

  • Объединенное Королевство - BT Sport App, BTSport.com, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2
  • Германия - Sky Go, DAZN, Sky Ticket, Blue Sport, SRF zwei, Sky Sport 1/HD
  • Италия - Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV
  • Испания - Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1
  • Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 2
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Франция - RMC Sport en direct
  • Швеция - Eurosport Player Sweden
  • Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 5
  • Турция - beIN CONNECT Turkey
  • Латинская Америка - ESPN Play Norte, ESPN Norte
  • Канада - DAZN
  • США - CBS All Access, TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Манчестер Сити
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