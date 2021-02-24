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Садио Мане: С борьбой за победу в АПЛ мы закончили
Но команда не теряет надежд
Faisal HQ
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признал, что его команда выбыла из борьбы за чемпионский титул в Англии.
"С начала сезона нашей целью было выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Англии, побороться за национальные кубки. Теперь я могу сказать, что с борьбой за победу в АПЛ мы закончили. Слишком большой отрыв. Конечно, уверенность в собственных силах у нас никуда не исчезла, мы не собираемся сдаваться, но "Манчестер Сити" — отличная команда, сейчас она летит вверх в таблице", — цитирует Goal Мане.
"Ливерпуль" является действующим чемпионом Англии. Сейчас мерсисайдцы занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 40 очками в 25 матчах.
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