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Жота приступил к тренировкам в общей группе

Англия
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Он сможет помочь своей команде в ближайших матчах

Жота приступил к тренировкам в общей группе

https://www.liverpoolfc.com

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота близок к возвращению на поле. Об этом пишет пресс-служба "красных".

Португалец уже приступил к тренировкам в общей группе и в ближайшее время может вернуться на поле.

Напомним, Жота, перешел из "Вулверхэмптона" прошлым летом. В матче группового этапа Лиги чемпионов против "Мидтьюлаланна" (1:1) 9 декабря 2020 года он получил травму.

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В статье: Ливерпуль Диогу Жота
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