Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жота приступил к тренировкам в общей группе
Он сможет помочь своей команде в ближайших матчах
https://www.liverpoolfc.com
Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота близок к возвращению на поле. Об этом пишет пресс-служба "красных".
Португалец уже приступил к тренировкам в общей группе и в ближайшее время может вернуться на поле.
Напомним, Жота, перешел из "Вулверхэмптона" прошлым летом. В матче группового этапа Лиги чемпионов против "Мидтьюлаланна" (1:1) 9 декабря 2020 года он получил травму.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вратарь Колоса идет на рекорд в чемпионате Украины
- Малиновский готов: Аталанта опубликовала заявку на матч с мадридским Реалом
- От Тимощука до Вербича. ТОП лучших зимних трансферов в УПЛ за всю историю
- "Он становится настоящей проблемой для клуба". Легенда МЮ – о выступлениях Де Хеа
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Алексей Шевченко: Не нравятся полные девушки, маленькие и с татуировками
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...