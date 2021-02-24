Жота приступил к тренировкам в общей группе

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота близок к возвращению на поле. Об этом пишет пресс-служба "красных".

Португалец уже приступил к тренировкам в общей группе и в ближайшее время может вернуться на поле.

Напомним, Жота, перешел из "Вулверхэмптона" прошлым летом. В матче группового этапа Лиги чемпионов против "Мидтьюлаланна" (1:1) 9 декабря 2020 года он получил травму.