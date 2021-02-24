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Эвертон продлил контракт с одним из своих лидеров

Англия
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Эвертон продлил контракт с одним из своих лидеров

Евертон

Новина українською

Английский "Эвертон" из Ливерпуля продлил контракт с левым защитником Люкой Динем.

Теперь 27-летний француз будет соглашение с клубом, который будет действовать до конца июня 2025 года, сообщает клуб.

Люка Динь пришел в "Эвертон" из "Барселоны" в 2018 году. Провел в составе команды 97 матчей, забил 5 голов и отдал 19 ассистов.

В этом сезоне в составе ливерпульцев Динь сыграл 16 матчей - отдал 6 голевых передач.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Люка Динь Лука Динь
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