Эвертон продлил контракт с одним из своих лидеров

Английский "Эвертон" из Ливерпуля продлил контракт с левым защитником Люкой Динем.

Теперь 27-летний француз будет соглашение с клубом, который будет действовать до конца июня 2025 года, сообщает клуб.

Люка Динь пришел в "Эвертон" из "Барселоны" в 2018 году. Провел в составе команды 97 матчей, забил 5 голов и отдал 19 ассистов.

В этом сезоне в составе ливерпульцев Динь сыграл 16 матчей - отдал 6 голевых передач.