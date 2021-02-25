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Отец голкипера Ливерпуля Алиссона Беккера найден мертвым
Тоже когда-то был вратарем
time24
Вчера, 24 февраля, Жозе Агостиньо Беккер, 57-летний отец вратаря "Ливерпуля" Алиссона, ушел купаться на озеро возле своего дома и пропал. Вечером семья не дождалась главу семейства и вызвала полицию. После продолжительных поисков было найдено тело Агостиньо.
Папа голкипера мерсисайдцев в свое время сам был вратарем, выступал на любительском уровне.
É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor.— Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021
Это уже не похоже на сглаз, "Ливерпуль" словно прокляли – на фоне бесконечного количества травм команду начали догонять личные утраты. Напомним, недавно скончалась мать Юргена Клоппа. Вполне вероятно, как и менеджеру "красных", Алиссону не разрешат полететь на похороны.
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