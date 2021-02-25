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Отец голкипера Ливерпуля Алиссона Беккера найден мертвым

Англия
(1 голосов)

Тоже когда-то был вратарем

Отец голкипера Ливерпуля Алиссона Беккера найден мертвым

time24

Новина українською

Вчера, 24 февраля, Жозе Агостиньо Беккер, 57-летний отец вратаря "Ливерпуля" Алиссона, ушел купаться на озеро возле своего дома и пропал. Вечером семья не дождалась главу семейства и вызвала полицию. После продолжительных поисков было найдено тело Агостиньо.

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Папа голкипера мерсисайдцев в свое время сам был вратарем, выступал на любительском уровне.

Это уже не похоже на сглаз, "Ливерпуль" словно прокляли – на фоне бесконечного количества травм команду начали догонять личные утраты. Напомним, недавно скончалась мать Юргена Клоппа. Вполне вероятно, как и менеджеру "красных", Алиссону не разрешат полететь на похороны.

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В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер
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Источник:
Klix

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