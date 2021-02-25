"Вы шутите?!" Капитан Ливерпуля может пропустить остаток кампании и даже не поехать на ЕВРО

Один из ключевых футболистов "Ливерпуля" Джордан Хендерсон точно пропустит минимум 4-6 недель из-за повреждения паха. По информации авторитетного издания The Athletic, травма капитана "красных", которую он получил в дерби с "Эвертоном" (0:2), оказалась крайне непростой.

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Более точные сроки восстановления 30-летнего Джордана станут известны в ближайшее время, когда состоится обследование. Как сообщает источник, не исключено, что Хендерсону понадобится операция. Таким образом, вполне возможно, что сборная Англии может отправиться на ЕВРО-2020 без Хендо – турнир стартует 11 июня.

The Athletic стало известно, что хавбек не сдерживал эмоций, когда узнал про потенциальный расклад событий: