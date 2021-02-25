Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вы шутите?!" Капитан Ливерпуля может пропустить остаток кампании и даже не поехать на ЕВРО
Ситуация сложная
The Athletic
Один из ключевых футболистов "Ливерпуля" Джордан Хендерсон точно пропустит минимум 4-6 недель из-за повреждения паха. По информации авторитетного издания The Athletic, травма капитана "красных", которую он получил в дерби с "Эвертоном" (0:2), оказалась крайне непростой.
Более точные сроки восстановления 30-летнего Джордана станут известны в ближайшее время, когда состоится обследование. Как сообщает источник, не исключено, что Хендерсону понадобится операция. Таким образом, вполне возможно, что сборная Англии может отправиться на ЕВРО-2020 без Хендо – турнир стартует 11 июня.
The Athletic стало известно, что хавбек не сдерживал эмоций, когда узнал про потенциальный расклад событий:
"Вы шутите?"
Популярное сейчас
- Аталанта – Реал 0:1. Обзор матча, видео гола
- Лига Чемпионов. Аталанта - Реал 0:1. До боли знакомые "сливочные"
- Команда Петряка выбила Ференцварош с Кубка Венгрии
- "Он становится настоящей проблемой для клуба". Легенда МЮ – о выступлениях Де Хеа
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
Новости по теме
- 12:05 Зарубежные Потолок Милана, пике Наполи, Ливерпуль Шредингера и почему Пеп не физрук. Аудиомнение #71
- 22:26 Зарубежные Хендерсон после поражения от Сити: Не думаю, что итоговый счет отражает ход игры
- 13:29 Зарубежные Почему МЮ везет, Юве нужен не тот Пирло, а Месси лишний в санатории Кумана. Аудиомнение #64