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Два гранда АПЛ заинтересовались игроком Лидса

Англия
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Рафинья может сменить клуб

Два гранда АПЛ заинтересовались игроком Лидса

https://football.ua

Новина українською

По информации Daily Star, вингер "Лидса" Рафинья Диас попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Оба английских гранда нуждаются в усилении линии атаки, поэтому они обратили свое внимание на 24-летнего бразильца.

"Лидс" готов рассмотреть продажу игрока, если поступит предложение в размере не менее 60 миллионов фунтов. Рафинья был выкуплен прошлым летом у "Ренна" за 28 млн евро.

В текущем сезоне на счету бразильца 5 голов и 5 ассистов в 20 матчах АПЛ.

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В статье: Рафинья Ливерпуль Манчестер Юнайтед Лидс Юнайтед Лидс
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