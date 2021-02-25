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Два гранда АПЛ заинтересовались игроком Лидса
Рафинья может сменить клуб
https://football.ua
По информации Daily Star, вингер "Лидса" Рафинья Диас попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Оба английских гранда нуждаются в усилении линии атаки, поэтому они обратили свое внимание на 24-летнего бразильца.
"Лидс" готов рассмотреть продажу игрока, если поступит предложение в размере не менее 60 миллионов фунтов. Рафинья был выкуплен прошлым летом у "Ренна" за 28 млн евро.
В текущем сезоне на счету бразильца 5 голов и 5 ассистов в 20 матчах АПЛ.
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