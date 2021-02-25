Два гранда АПЛ заинтересовались игроком Лидса

По информации Daily Star, вингер "Лидса" Рафинья Диас попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Оба английских гранда нуждаются в усилении линии атаки, поэтому они обратили свое внимание на 24-летнего бразильца.

"Лидс" готов рассмотреть продажу игрока, если поступит предложение в размере не менее 60 миллионов фунтов. Рафинья был выкуплен прошлым летом у "Ренна" за 28 млн евро.

В текущем сезоне на счету бразильца 5 голов и 5 ассистов в 20 матчах АПЛ.