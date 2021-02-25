Лестер попытается подписать Джесси Лингарда

По информации Daily Express, хавбек "Вест Хэма" Джесси Лингард, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", может летом перебраться в другой клуб чемпионата Англии.

28-летний футболист интересен "Лестеру", который готов заплатить по окончании сезона за игрока порядка 10 миллионов фунтов.

Отметим, что сам "Вест Хэм" также заинтересован в выкупе игрока в июле. Сам Лингард пока не определился со своим будущим.

В текущем сезоне на счету англичанина 3 гола в 4 матчах АПЛ.