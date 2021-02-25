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Лестер попытается подписать Джесси Лингарда

Англия
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Права на игрока принадлежат Манчестер Юнайтед

Лестер попытается подписать Джесси Лингарда

Новина українською

По информации Daily Express, хавбек "Вест Хэма" Джесси Лингард, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", может летом перебраться в другой клуб чемпионата Англии.

28-летний футболист интересен "Лестеру", который готов заплатить по окончании сезона за игрока порядка 10 миллионов фунтов.

Отметим, что сам "Вест Хэм" также заинтересован в выкупе игрока в июле. Сам Лингард пока не определился со своим будущим.

В текущем сезоне на счету англичанина 3 гола в 4 матчах АПЛ.

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В статье: АПЛ Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Вест Хэм (Лондон) Вест Хэм
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