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Лестер попытается подписать Джесси Лингарда
Права на игрока принадлежат Манчестер Юнайтед
По информации Daily Express, хавбек "Вест Хэма" Джесси Лингард, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", может летом перебраться в другой клуб чемпионата Англии.
28-летний футболист интересен "Лестеру", который готов заплатить по окончании сезона за игрока порядка 10 миллионов фунтов.
Отметим, что сам "Вест Хэм" также заинтересован в выкупе игрока в июле. Сам Лингард пока не определился со своим будущим.
В текущем сезоне на счету англичанина 3 гола в 4 матчах АПЛ.
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