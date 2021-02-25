  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ и Ливерпуль поддержали Алиссона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ и Ливерпуль поддержали Алиссона

Англия
(1 голосов)

У игрока умер отец

АПЛ и Ливерпуль поддержали Алиссона

Новина українською

"Ливерпуль" и АПЛ поддержали голкипера мерсисайдцев Алиссона Бекера, у которого утонул отец.

Сегодня, 25 февраля, стало известно, что папа футболиста Жозе Бекер найден мертвым. Журналист Карлос Ласерда в своем Twitter рассказал, что мужчина накануне во второй половине дня пошел к водоему с плотиной на территории своих владений в Бразилии. Спасатели нашли тело Бекера только утром. Причина смерти пока не сообщается.

"Ты никогда не будешь один", — говорится в Twitter "Ливерпуля".

"Молитвы и соболезнования в такой сложный период Алиссону, его семье и друзьям", — написала пресс-служба АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...