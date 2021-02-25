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АПЛ и Ливерпуль поддержали Алиссона
У игрока умер отец
"Ливерпуль" и АПЛ поддержали голкипера мерсисайдцев Алиссона Бекера, у которого утонул отец.
Сегодня, 25 февраля, стало известно, что папа футболиста Жозе Бекер найден мертвым. Журналист Карлос Ласерда в своем Twitter рассказал, что мужчина накануне во второй половине дня пошел к водоему с плотиной на территории своих владений в Бразилии. Спасатели нашли тело Бекера только утром. Причина смерти пока не сообщается.
"Ты никогда не будешь один", — говорится в Twitter "Ливерпуля".
"Молитвы и соболезнования в такой сложный период Алиссону, его семье и друзьям", — написала пресс-служба АПЛ.
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