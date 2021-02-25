Хамес Родригес: Никто больше не хочет видеть меня в Реале

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес во время игровой сессии в Twich ответил на вопрос болельщика о возможном возвращении в мадридский "Реал".

"Никто больше не хочет, чтобы я был там, это часть футбола, ребята", - сказал Хамес.

В нынешнем сезоне Родригес провёл 18 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.