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Хамес Родригес: Никто больше не хочет видеть меня в Реале

Англия
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Футболист останется в Англии

Хамес Родригес: Никто больше не хочет видеть меня в Реале

Новина українською

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес во время игровой сессии в Twich ответил на вопрос болельщика о возможном возвращении в мадридский "Реал".

"Никто больше не хочет, чтобы я был там, это часть футбола, ребята", - сказал Хамес.

В нынешнем сезоне Родригес провёл 18 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

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В статье: Хамес Родригес Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль) Эвертон
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Источник:
mundodeportivo

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dazo33
25.02.2021 в 18:47
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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