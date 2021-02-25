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Хамес Родригес: Никто больше не хочет видеть меня в Реале
Футболист останется в Англии
Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес во время игровой сессии в Twich ответил на вопрос болельщика о возможном возвращении в мадридский "Реал".
"Никто больше не хочет, чтобы я был там, это часть футбола, ребята", - сказал Хамес.
В нынешнем сезоне Родригес провёл 18 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
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Источник:mundodeportivo
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dazo33
25.02.2021 в 18:47
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