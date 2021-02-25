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АПЛ может перенести тур ради присутствия болельщиков

Англия
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Но это будет только в мае

АПЛ может перенести тур ради присутствия болельщиков

Premierleague

Новина українською

Продолжаются переговоры о переносе 37 тура АПЛ середину недели, чтобы провести его в присутствии болельщиков.

The Athletic отмечает, что в понедельник правительство Великобритании объявило, что до 10 000 болельщиков (или четверть от полной емкости, если стадион меньше) смогут вернуться на стадион после 17 мая.

После этого появилось предложение перенести предпоследний тур, запланированный на уикенд 15-16 мая, на середину недели. Это позволит большему количеству клубов провести финальные матчи сезона при болельщиках, ведь в 38 туре такая возможность будет только у команд, которые проводят домашние матчи. А команды, которые поедут на выезд, могут так и не увидеться со своими болельщиками в этом сезоне.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ
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