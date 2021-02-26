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Убийца с лицом младенца: Оле Гуннар Сульшер отмечает День рождения
Олды помнят: Солскьяер!
thesportsman
Оле Гуннар Сульшер родился 26 февраля 1973 года. Сегодня ему исполняется 48 лет. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав "Манчестер Юнайтед", "Кардифф Сити" и "Молде". В настоящее время является менеджером "красных дьяволов".
Алекс Фергюсон часто выпускал Сульшера на поле не в стартовом составе, а на замену во втором тайме. Норвежец занимает второе место по количеству выходов на замену за всю историю клуба, уступая лидерство лишь Райану Гиггзу (150 появлений vs 161 у валлийца). Сульшер удачно включался в игру и регулярно забивал важные голы. Оле заработал себе прозвище "Суперзапасной", а за выражение лица его прозвали "Убийца с лицом младенца".
В составе "МЮ" Сульшер – чемпион АПЛ, обладатель Кубка и Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов УЕФА, обладатель Межконтинентального кубка.
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