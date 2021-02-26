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Убийца с лицом младенца: Оле Гуннар Сульшер отмечает День рождения

Англия
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Олды помнят: Солскьяер!

Убийца с лицом младенца: Оле Гуннар Сульшер отмечает День рождения

thesportsman

Новина українською

Оле Гуннар Сульшер родился 26 февраля 1973 года. Сегодня ему исполняется 48 лет. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав "Манчестер Юнайтед", "Кардифф Сити" и "Молде". В настоящее время является менеджером "красных дьяволов".

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Алекс Фергюсон часто выпускал Сульшера на поле не в стартовом составе, а на замену во втором тайме. Норвежец занимает второе место по количеству выходов на замену за всю историю клуба, уступая лидерство лишь Райану Гиггзу (150 появлений vs 161 у валлийца). Сульшер удачно включался в игру и регулярно забивал важные голы. Оле заработал себе прозвище "Суперзапасной", а за выражение лица его прозвали "Убийца с лицом младенца".

В составе "МЮ" Сульшер – чемпион АПЛ, обладатель Кубка и Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов УЕФА, обладатель Межконтинентального кубка.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Герасим
26.02.2021 в 10:21
Легенда
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