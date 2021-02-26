Прооперировали: пресс-служба Ливерпуля сообщила, сколько Клоппу придется обходиться без своего капитана

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон перенес операцию из-за повреждения паха. Напомним, травму англичанин получил в рамках мерсисайдского дерби с "Эвертоном" (0:2). В скором времени он приступит к реабилитации.

Официальный сайт "красных" не называет конкретных сроков, но отмечает, что полузащитник вернется не раньше завершения паузы на матчи сборных. Перерыв на поединки национальных команд, напомним, будет в марте.

Хендерсон не сыграет с "Шеффилдом", "Челси", "Фулхэмом" и "Вулверхэмптоном" в АПЛ, также он пропустит ответную встречу с "РБ Лейпциг". Первый поединок с "быками" "Ливерпуль" выиграл со счетом 0:2.