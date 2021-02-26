Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прооперировали: пресс-служба Ливерпуля сообщила, сколько Клоппу придется обходиться без своего капитана
Хендо, держись
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон перенес операцию из-за повреждения паха. Напомним, травму англичанин получил в рамках мерсисайдского дерби с "Эвертоном" (0:2). В скором времени он приступит к реабилитации.
Официальный сайт "красных" не называет конкретных сроков, но отмечает, что полузащитник вернется не раньше завершения паузы на матчи сборных. Перерыв на поединки национальных команд, напомним, будет в марте.
Хендерсон не сыграет с "Шеффилдом", "Челси", "Фулхэмом" и "Вулверхэмптоном" в АПЛ, также он пропустит ответную встречу с "РБ Лейпциг". Первый поединок с "быками" "Ливерпуль" выиграл со счетом 0:2.
Популярное сейчас
- Динамо едет в Испанию, Шахтер встретится с бывшим. Состоялась жеребьевка Лиги Европы
- Динамо Киев разрушает европейскую мечту Брюгге. Обзор бельгийской прессы после матча ЛЕ
- "Это, конечно, облом". Капитан Брюгге – о вылете из Лиги Европы от киевского Динамо
- Отец голкипера Ливерпуля Алиссона Беккера найден мертвым
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО