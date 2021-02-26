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Абрахам может покинуть Челси
Тренер доверяет Жиру
Будущее нападающего лондонского "Челси" Тэмми Абрахама в команде оказалось под вопросом.
По информации The Athletic, в клубе довольны выступлением форварда Оливье Жиру и могут продлить с ним контракт, истекающий этим летом. Соглашение Абрахама с "Челси" рассчитано до 2023 года, и, вероятно, клуб захочет максимально заработать на его продаже, не дожидаясь времени, когда цена на него упадёт.
В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
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