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Абрахам может покинуть Челси

Англия
(1 голосов)

Тренер доверяет Жиру

Абрахам может покинуть Челси

Новина українською

Будущее нападающего лондонского "Челси" Тэмми Абрахама в команде оказалось под вопросом.

По информации The Athletic, в клубе довольны выступлением форварда Оливье Жиру и могут продлить с ним контракт, истекающий этим летом. Соглашение Абрахама с "Челси" рассчитано до 2023 года, и, вероятно, клуб захочет максимально заработать на его продаже, не дожидаясь времени, когда цена на него упадёт.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Челси (Лондон) Тэмми Абрахам Челси
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Комментарии (1)
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Язва(Одесса) (Одесса )
26.02.2021 в 16:22
Эээх, а Шахтёр его, не плохо было бы.... но это нереально
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