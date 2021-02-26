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Хименес может вернуться на поле до конца сезона

Англия
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Защитник получил травму черепа

Хименес может вернуться на поле до конца сезона

Новина українською

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту рассказал о состоянии нападающего "волков" Рауля Хименеса, восстанавливающегося от перелома костей черепа.

"Я полностью уверен, что Рауль вернется на поле до конца сезона. Мы стараемся быть осторожны с учетом обстоятельств и избегать контактов на тренировках, а так Хименес уже принимает участие в занятиях с командой. То, что он с нами — большая помощь и ему, и команде. Мы счастливы, что Рауль чувствует себя лучше день ото дня", — цитирует Goal Хименеса.

В сезоне-2020/21 Хименес провел 11 матчей за "Вулверхэмптон", на его счету 3 гола.

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В статье: Вулверхэмптон Нуну Эшпириту Санту Рауль Хименес
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