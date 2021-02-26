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Абрамович дал разрешение на приобретение звезды мирового футбола в Челси

Англия
(1 голосов)

Холанд все ближе к Англии

Абрамович дал разрешение на приобретение звезды мирового футбола в Челси

Faisal HQ

Новина українською

Лондонский "Челси" хочет приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" норвежца Эрлинга Холанда.

Владелец лондонского клуба Роман Абрамович дал разрешение на подписание форварда, которого очень хочет видеть в команде новый главный тренер "синих" немец Томас Тухель.

"Челси" готов потратить на нападающего более 100 млн евро, пишет Daily Mail.

В этом сезоне 20-летний норвежец Холанд забил 17 голов в 17 матчах Бундеслиги, а также сделал 3 результативные передачи.

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В статье: Челси (Лондон) Эрлинг Холанд
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Комментарии (2)
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ferzz (Gluhiv)
26.02.2021 в 21:04
Пусть в Ман Сити переходит.
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miha (Нежин)
26.02.2021 в 20:52
Пока шейхи чешутся, кошелек Путина действует.
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