Абрамович дал разрешение на приобретение звезды мирового футбола в Челси

Лондонский "Челси" хочет приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" норвежца Эрлинга Холанда.

Владелец лондонского клуба Роман Абрамович дал разрешение на подписание форварда, которого очень хочет видеть в команде новый главный тренер "синих" немец Томас Тухель.

"Челси" готов потратить на нападающего более 100 млн евро, пишет Daily Mail.

В этом сезоне 20-летний норвежец Холанд забил 17 голов в 17 матчах Бундеслиги, а также сделал 3 результативные передачи.