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Манчестер Юнайтед не нашел денег для подписания защитника Севильи

Англия
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Манчестер Юнайтед не нашел денег для подписания защитника Севильи

90min

Английский "Манчестер Юнайтед" не заплатит 80 млн евро за приобретение контракта французского легионера Жюля Каунде из "Севильи"

22-летний Кунде является одним из самых желанных вариантов усиления МЮ. И не только этой команды.

Но "Севилья" отказывается вести переговоры о суммах, ниже клаузулу игрока. А такая сумма является слишком высокой для бюджета "красных дьяволов", сообщает Daily Mail.

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В статье: Севилья Манчестер Юнайтед Жюль Кунде
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
26.02.2021 в 23:17
Пусть у Погба одолжат))))
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