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Манчестер Юнайтед не нашел денег для подписания защитника Севильи
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90min
Английский "Манчестер Юнайтед" не заплатит 80 млн евро за приобретение контракта французского легионера Жюля Каунде из "Севильи"
22-летний Кунде является одним из самых желанных вариантов усиления МЮ. И не только этой команды.
Но "Севилья" отказывается вести переговоры о суммах, ниже клаузулу игрока. А такая сумма является слишком высокой для бюджета "красных дьяволов", сообщает Daily Mail.
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Kolibri (Киевоград)
26.02.2021 в 23:17
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