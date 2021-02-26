Манчестер Юнайтед не нашел денег для подписания защитника Севильи

Английский "Манчестер Юнайтед" не заплатит 80 млн евро за приобретение контракта французского легионера Жюля Каунде из "Севильи"

22-летний Кунде является одним из самых желанных вариантов усиления МЮ. И не только этой команды.

Но "Севилья" отказывается вести переговоры о суммах, ниже клаузулу игрока. А такая сумма является слишком высокой для бюджета "красных дьяволов", сообщает Daily Mail.