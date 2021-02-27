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Тухель: Результат матча с МЮ будет иметь огромное значение
Матч за шесть очков
Faisal HQ
Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что результат воскресного матча против "Манчестер Юнайтед" окажет большое влияние на борьбу за попадание в топ-4.
"Надеюсь, мы одержим победу — мы будем к ней стремиться. Мы знаем, что это большое испытание, учитывая их беспроигрышную серию.
Мы знаем, с чем столкнемся. Обладая таким индивидуальным мастерством и скоростью, эта команда может навредить тебе каждую секунду. Они сильно выступают на выезде, они умеют очень компактно обороняться, и они очень, очень хороши при переходе из одной фазы игры в другую. Противостоять всему этому — большой вызов для нас.
Конечно, исход этого матча будет иметь огромные последствия. Если мы одержим победу, это будет огромный шаг для нас. Если они одержат победу, это будет огромный шаг для них, который увеличит дистанцию между нашими командами", — цитирует Тухеля Sky Sports.
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