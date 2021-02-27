Клопп не считает, что Ливерпулю нужна большая перестройка

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что его команда нуждается в большой перестройке.

"Я не думаю, что это время для большой перестройки, насколько это понимаю я. В этом году наша команда еще не имела возможности сыграть своим сильнейшим составом. Думаю, важно учитывать это, но некоторые небольшие изменения, конечно, произойдут.

Мы реагируем по ситуации, но в то же время планируем на будущее и все в таком духе. Я не уверен, что мы сможем предпринять летом, но мы постараемся", — цитирует Клоппа BBC.