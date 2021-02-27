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Клопп не считает, что Ливерпулю нужна большая перестройка

Англия
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что его команда нуждается в большой перестройке.

Клопп не считает, что Ливерпулю нужна большая перестройка

Eurosport

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что его команда нуждается в большой перестройке.

"Я не думаю, что это время для большой перестройки, насколько это понимаю я. В этом году наша команда еще не имела возможности сыграть своим сильнейшим составом. Думаю, важно учитывать это, но некоторые небольшие изменения, конечно, произойдут.

Мы реагируем по ситуации, но в то же время планируем на будущее и все в таком духе. Я не уверен, что мы сможем предпринять летом, но мы постараемся", — цитирует Клоппа BBC.

После 25 туров "Ливерпуль" расположился на 6-й позиции, отставая от зоны ЛЧ на 5 пунктов.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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