Саутгемптон потерял лидера полузащиты до конца сезона

Ориоль Ромеу не поможет "Саутгемптону" до конца сезона.

29-летний испанец повредил лодыжку в матче с "Лидс Юнайтед" в прошлом туре (0:3).

Дальнейшее медобследование показало, что хавбеку понадобится операция. Его возвращение ожидается уже к следующему сезону.

На счету Ромеу 20 матчей в АПЛ этого сезона, в которых он отметился голом и ассистом.