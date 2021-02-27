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Саутгемптон потерял лидера полузащиты до конца сезона
Ориоль Ромеу пропустит остаток кампании
Chelsea
Ориоль Ромеу не поможет "Саутгемптону" до конца сезона.
29-летний испанец повредил лодыжку в матче с "Лидс Юнайтед" в прошлом туре (0:3).
Дальнейшее медобследование показало, что хавбеку понадобится операция. Его возвращение ожидается уже к следующему сезону.
На счету Ромеу 20 матчей в АПЛ этого сезона, в которых он отметился голом и ассистом.
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