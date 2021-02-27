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Саутгемптон потерял лидера полузащиты до конца сезона

Англия
(1 голосов)

Ориоль Ромеу пропустит остаток кампании

Саутгемптон потерял лидера полузащиты до конца сезона

Chelsea

Новина українською

Ориоль Ромеу не поможет "Саутгемптону" до конца сезона.

29-летний испанец повредил лодыжку в матче с "Лидс Юнайтед" в прошлом туре (0:3).

Дальнейшее медобследование показало, что хавбеку понадобится операция. Его возвращение ожидается уже к следующему сезону.

На счету Ромеу 20 матчей в АПЛ этого сезона, в которых он отметился голом и ассистом.

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В статье: Ориоль Ромеу Саутгемптон (Англия)
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