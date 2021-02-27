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Арсенал пообещал отпустить Бельерина по окончанию сезона
У Эктора осталось 2 года по контракту
ESPN
Эктор Бельерин может покинуть "Арсенал" по окончанию сезона, сообщает ESPN.
25-летний испанец хотел покинуть клуб ещё перед началом нынешней кампании, но наставник "канониров" Микель Артета убедил соотечественника остаться ещё на год. При этом стороны заключили джентельменское соглашение, что клуб не будет препятствовать его трансферу по итогам сезона 2020/21.
Бельерин связан контрактом с "Арсеналом" до 2023 года. Им интересуются ПСЖ и "Барселона".
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