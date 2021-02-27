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Гвардиола: Когда МЮ побеждал, они тоже делали это благодаря деньгам

Англия
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Наставник "горожан" высказался о достижениях клуба

Гвардиола: Когда МЮ побеждал, они тоже делали это благодаря деньгам

Новина українською

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что все топ-клубы тратят много денег для достижения успеха, и "горожане" — не исключение.

"Наша история навсегда останется нашей историей. Не один журналист, а много говорят, что единственная причина нашего успеха — это наличие денег. Это должно быть правдой, и нет смысла это оспаривать. Но есть и другие клубы, которые тоже тратили и у которых бюджеты больше нашего.

Эти клубы не подвергаются той же критике, что и мы. Я признаю, что мы не соперничаем с этими элитными клубам 30 или 40 лет.

Когда "Манчестер Юнайтед" побеждал, то делал это потому, что тратил больше других. То же самое с "Барселоной" и "Реалом". Я не чувствую, что мы так уж сильно отличаемся от самых элитных клубов в мире в этом отношении, но мы должны смириться и как можно лучше делать свою работу", — цитирует Гвардиолу Goal.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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