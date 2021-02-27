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МЮ готов продать Де Хеа и Марсьяля

Англия
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В клубе надеются произвести реновацию состава

МЮ готов продать Де Хеа и Марсьяля

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения по Давиду Де Хеа и Антони Марсьялю по окончанию сезона.

По информации Eurosport, молодой талант "дьяволов" Дин Хендерсон недоволен статусом второго голкипера команды и покинет клуб, если ему не дадут шанс проявить себя.

В МЮ не против сделать ставку на Хендерсона, но считают это нецелесообразным, пока Де Хеа с его высоким окладом остаётся в клубе. Претендентов на испанца пока нет.

Что касается Марсьяля, то на "Олд Траффордд" всё ещё ценят француза, но в идеале его продажа могла бы позволить МЮ найти средства на Джейдона Санчо, который будет доступен летом. Сульшер видит именно Санчо идеальным дополнением атаки команды благодаря его плеймейкерским качествам.

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В статье: Давид де Хеа Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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