Ливерпуль хочет подписать нападающего Реала

Нападающий мадридского "Реала" Родриго летом может сменить клубную прописку. За ним пристально следит английский "Ливерпуль". Об этом сообщает FourFourTwo со ссылкой на teamtalk.com.

Отмечается, что наставник "мерсисайдцев" Юрген Клопп является большим поклонником игрока сборной Бразилии и лично хочет видеть его в составе на следующий сезон, считая футболиста усилением атаки.

В 2019 году "Ливерпуль" следил за Родриго и хотел приобрести его с "Сантоса", но "Реал" тогда предложил сумму на 30 млн евро больше (45 млн). С тех пор игрок провел за "сливочных" 43 игры во всех турнирах, записав в свой актив восемь голов и девять передач.

Контракт бразильца с клубом из столицы Испании действителен до лета 2025. "Реал" готов отпустить 20-летнего игрока за 50 млн фунтов. На его счету 680 минут в этом сезоне во всех турнирах.