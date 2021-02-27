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Кавани получит от МЮ 2 миллиона, если с ним не продлят контракт

Англия
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Стали известны детали соглашения уругвайца

Кавани получит от МЮ 2 миллиона, если с ним не продлят контракт

Фото - Sky Sports

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" заплатит Эдинсону Кавани 2 миллиона евро, если в клубе решат не продлевать контракт с уругвайским нападающим.

Напомним, в октябре Кавани присоединился к "Юнайтед" как свободный агент, заключив контракт до конца этого сезона с опцией продления на 12 месяцев. Если "красные дьяволы" вдруг решат не продлевать это сотрудничество, 34-летнему Кавани будет положена приличная компенсация, сообщает The Times.

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер и вице-президент клуба пока не приняли свое решение, которое в том числе зависит и от трансферных планов "дьяволов".

На счету Кавани 7 голов в 24 матчах за МЮ во всех турнирах.

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
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