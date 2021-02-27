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Гвардиола одержал 500 побед в рамках высших дивизионов в качестве тренера
200 побед с "Ман Сити", 179 с "Барсой" и 121 с "Баварией"
ФК - Ман Сити
В матче 26-го тура АПЛ
Эта победа стала для главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы 500-й во всех турнирах в рамках высших лиг.
Испанский специалист 200 раз побеждал у руля "Ман Сити", 179 с каталонской "Барселоной" и 121 с мюнхенской "Баварией".
После этого тура "Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 62 очка.
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