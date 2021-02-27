Гвардиола одержал 500 побед в рамках высших дивизионов в качестве тренера

В матче 26-го тура АПЛ "Манчестер Сити" дома обыграл лондонский "Вест Хэм" со счетом 2:1.

Эта победа стала для главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы 500-й во всех турнирах в рамках высших лиг.

Испанский специалист 200 раз побеждал у руля "Ман Сити", 179 с каталонской "Барселоной" и 121 с мюнхенской "Баварией".

После этого тура "Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 62 очка.